Teerão está a preparar-se para possível fracasso do acordo

06 Jun, 2018

Teerão lançou "trabalhos preparatórios para o caso do JCPOA (sigla oficial do acordo) vir infelizmente a falhar, para que o Irão possa relançar as suas atividades sem as restrições ligadas ao JCPOA", declarou o seu embaixador junto da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Reza Najafi.

O diplomata, que falava à margem de uma reunião do conselho de governadores da agência em Viena, confirmou que o seu país tinha informado o organismo da possibilidade de retomar a produção do gás UF6, utilizado no enriquecimento de urânio.

O vice-presidente iraniano Ali Akbar Salehi anunciou na terça-feira que a República Islâmica desejava igualmente fabricar novas centrifugadoras para aumentar a sua capacidade de enriquecer urânio.

Najafi convidou os signatários do acordo, nomeadamente os europeus, a encontrarem "muito rapidamente" uma solução para "compensar" os efeitos económicos da deserção norte-americana.

Caso contrário, o Irão "não aceitará continuar a respeitar os seus compromissos", insistiu o diplomata. "Não fazemos nada atualmente que contrarie o acordo", lembrou.

Num discurso na segunda-feira, o guia supremo iraniano, Ali Khamenei, indicou que o seu país tem "o dever de se preparar rapidamente" para aumentar a sua capacidade de produção de urânio enriquecido.

O enriquecimento de urânio permite produzir combustível para as centrais nucleares de produção de eletricidade ou pode ter outras aplicações civis, no campo da medicina por exemplo, mas altamente enriquecido e em quantidade suficiente o urânio pode também permitir o fabrico de uma bomba atómica.

Acusado pelos Estados Unidos e Israel de tentar obter a arma atómica, o Irão sempre afirmou que o seu programa nuclear tinha unicamente fins pacíficos e civis.

O anúncio do Irão do seu plano para aumentar a capacidade de enriquecimento de urânio cria embaraços aos europeus. "É sempre perigoso brincar com as linhas vermelhas", considerou hoje o chefe da diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian.