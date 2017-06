Teerão reage a posição de Trump sobre atentado: "Repugnante"

Carlos Santos Neves - RTP 08 Jun, 2017, 11:28 / atualizado em 08 Jun, 2017, 11:58 | Mundo

Se o Departamento de Estado norte-americano condenou os ataques na capital iraniana, reclamados pelo Estado Islâmico, Donald Trump decidiu somar a uma “prece” pelas 17 vítimas mortais a insinuação de que o país dos ayatollahs estaria a colher frutos de um “patrocínio do terrorismo”.“Estados que patrocinam o terrorismo arriscam tornar-se vítimas do mal que promovem”, reagiu Trump.





Horas depois, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif, reservaria à posição assumida pelo Presidente norte-americano o adjetivo “repugnante”.



“Repugnantes comunicado da Casa Branca e sanções do Senado, quando os iranianos enfrentam o terror apoiado por clientes dos EUA. O povo iraniano rejeita tais declarações amizade”, escreveu o governante iraniano na sua conta do Twitter.





“A nação sunita”

Zarif referiu-se assim – diretamente - ao facto de ter sido ontem aprovada no Capitólio, com 92 votos contra sete, novo pacote de sanções contra o Irão por “apoio a atos de terrorismo internacional”. E indiretamente à Arábia Saudita, tradicional aliada regional dos Estados Unidos, uma relação reforçada sob os auspícios da Administração Trump.As relações entre Washington e Teerão estão em rápido processo de degradação desde a tomada de posse do sucessor de Barack Obama. Na sua recente visita à Arábia Saudita, onde assinou acordos multimilionários de venda de armamento, Donald Trump apelou mesmo ao “isolamento do Irão”.Os ataques de quarta-feira atingiram dois alvos de elevado valor simbólico: o Parlamento e o Mausoléu de Khomeini, o rosto da fundação da República Islâmica do Irão, em 1979.O duplo atentado foi cometido por seis atacantes, alguns dos quais disfarçados de mulheres. Entre o comando havia bombistas suicidas. Nenhum escapou com vida, de acordo com as autoridades iranianas. Nas horas que se seguiram à ação terrorista foram detidas pelo menos cinco pessoas.Reza Seifollahi, secretário-adjunto do Conselho Nacional Supremo de Segurança do Irão, adiantou que os autores da operação terrorista tinham nacionalidade iraniana, tendo jurado fidelidade aoDos Guardas da Revolução saiu também uma acusação direta aos Estados Unidos e à Arábia Saudita, ambos “implicados” nos ataques, na perspetiva do braço militar de elite do regime iraniano.Por sua vez, oAli Khamenei, Guia Supremo do Irão, redobrou a acusação de uma aliança contra o Irão entre norte-americanos e sauditas e desvalorizou os acontecimentos em Teerão, classificando-os como “petardos que não terão qualquer efeito sobre a determinação do povo iraniano”.A ameaça da organização terrorista de Abu Bakr al-Baghdadi aos iranianos não é nova. Em março, um vídeo com a marca do Estado Islâmico proclamava que o grupo pretenderia conquistar o Irão, de matriz xiita, para “o devolver à nação muçulmana sunita”.