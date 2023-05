Telavive. Milhares de pessoas nas ruas contra a reforma judicial

Esta é já a vigésima semana de manifestações contra as intenções do executivo.



Em causa está a possibilidade de o Governo ter controlo sobre as nomeações dos juízes do Supremo Tribunal.



Os protestos começaram em janeiro e, em março, o chefe de Governo anunciou uma "pausa" no projeto para dialogar, mas as manifestações não esmoreceram.