Telavive preocupado com aumento da "pressão internacional" devido à guerra em Gaza

"Temos duas ou três semanas antes que a pressão internacional se intensifique realmente, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros está a tentar alargar a janela de legitimidade e os combates continuarão enquanto for necessário", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Eli Cohen, citado numa declaração enviada à agência noticiosa France-Presse (AFP) pelo porta-voz oficial.

Mais de cinco semanas após o início da guerra, desencadeada pelo ataque sem precedentes do grupo islamita Hamas em solo israelita, a 07 de outubro, as organizações humanitárias internacionais têm intensificado os apelos a um cessar-fogo na Faixa de Gaza, que está a ser bombardeada por Israel e onde água potável e medicamentos são desesperadamente escassos, com a ajuda humanitária a chegar apenas de forma irregular.

Hoje, também, o comissário europeu para a ajuda humanitária, Janez Lenarcic, apelou a Israel para que implemente "verdadeiras" pausas humanitárias na guerra contra o Hamas.

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, insistiu na necessidade de estas pausas humanitárias serem "imediatas", a fim de garantir o fornecimento de ajuda essencial, nomeadamente de combustível para os hospitais.

Cerca de 2,4 milhões de pessoas, 1,6 milhões das quais deslocadas desde o início da guerra, encontram-se numa situação catastrófica, segundo a ONU.

Os combates são particularmente intensos no norte da Faixa de Gaza e na cidade de Gaza, onde vários hospitais que albergam um grande número de pessoas deslocadas estão cercados por confrontos entre soldados israelitas e combatentes do Hamas.

Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, desde 07 de outubro, os bombardeamentos israelitas mataram 11.180 pessoas, na maioria civis, incluindo 4.609 crianças, na Faixa de Gaza.

O ataque do Hamas causou a morte de cerca de 1.200 israelitas, a maioria dos quais civis mortos a 07 de outubro, de acordo com os últimos dados oficiais israelitas.