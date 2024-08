O assassinato do líder do Hamas em Teerão pode atrasar as negociações de um cessar-fogo em Gaza. Os ataques de Israel no Líbano e na Cisjordânia escalaram hoje, com os Guardas da Revolução a dizer que Ismail Haniyeh terá sido afinal alvo de um projétil de curto alcance, lançado com o aval dos Estados Unidos.