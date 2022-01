Telemóveis ocupam um terço do tempo em que estamos acordados

A aplicação TikTok foi a que teve o maior número de downloads, com os utilizadores a passarem mais 90 por cento do seu tempo a usá-la em comparação com 2020.”, afirmou à BBC , Theodore Krantz, da App Annie.A empresa prevê que, até ao segundo semestre deste ano, o TikTok ultrapasse 1,5 mil milhões de utilizadores ativos por mês.Os dados foram calculados com base em dez países, incluindo a Índia, Turquia, EUA, Japão, México, Singapura e Canadá.Os utilizadores do Brasil, Indonésia e Coreia do Sul ultrapassam as cinco horas diárias.Desse tempo, sete em cada dez minutos foram usados em redes sociais, de foto e vídeo, com o TikTok a liderar., registando mais de um milhão de downloads em 60 países. A Netflix ficou em segundo lugar.Os jogos para telemóveis também cresceram com os utilizadores a desembolsarem 116 mil milhões de dólares. Os mais populares são o Hair Challange, no qual os jogadores têm de evitar cortar o cabelo, e o Bridge Race, onde os utilizadores juntam tijolos e constroem escadas.Muitos dos utilizadores dos jogos reclamam o número de anúncios, mas a publicidade dos aplicativos representou 295 mil milhões de dólares em 2021.

Pandemia alterou modo de vida

Alguma das tendências identificadas no relatório da empresa refletiram mudanças mais amplas, especialmente a forma como a pandemia de covid-19 alterou o modo de vida.As pessoas passaram mais tempo em aplicações de compras – mais de cem mil milhões de horas a nível mundial, com Singapura, Indonésia e Brasil a crescer mais rapidamente.O número de sessões nessas aplicações cresceu para 194 mil milhões em 2021. Um aumento de 50 por cento em relação ao ano anterior., pois a pandemia levou ao fecho de ginásios.Já as aplicações de meditação tornaram-se populares especialmente entre os jovens, com as cinco principais a registarem um aumento de 27 por cento de downloads em 2021.Também as aplicações que ajudam a lidar com a pandemia, sejam os certificados de vacinação ou rastreamento de informações, registaram um grande número de downloads.No Reino Unido a aplicação NHS – que regista a vacinação – foi usado por 71 por cento da população vacinada.