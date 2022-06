Telemóvel do PR moçambicano continua a tocar na chegada ao "pódio" da segurança mundial

"Há um sentimento de muita responsabilidade. Estamos na mesa do debate das Nações Unidas no âmbito da segurança", ou seja, "o pódio para transmitir o que sabemos, além do que se pode aprender", disse Nyusi à agência Lusa, pouco depois de anunciada a eleição por unanimidade que leva Moçambique a ter assento pela primeira vez no órgão.

"Estou a sentir o meu celular ainda a tocar muito e vou fazer esse trabalho mais tarde", o trabalho de retribuir e tratar mensagens, escusando-se a detalhar com quem já conversou, com exceção das felicitações trocadas com uma pessoa.

"Deixei oportunidade para o presidente Chissano o fazer em primeira mão", referiu, sublinhando o papel do antigo chefe de Estado moçambicano no processo.

Juntos, Filipe Nyusi e Joaquim Chissano brindaram num salão da Presidência, em Maputo, onde o Governo se reuniu com o chefe de Estado para acompanhar em direto a votação na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque.

Apesar de o país ser candidato único, concertado para o lugar africano, o facto de ter reunido unanimidade "é uma responsabilidade enorme", referiu.

"Todos os países têm os seus interesses", pelo que o cargo vai ser um teste à "capacidade de diplomacia e negociação" de Moçambique, dando primazia ao diálogo, sublinhou Nyusi.

"É um exercício necessário que talvez até possa alavancar e sofisticar a nossa diplomacia. Um desafio que estamos dispostos a encarar", referiu.

O mandato de dois anos começa em 01 de janeiro de 2023 e, até lá, Moçambique tem várias frentes de trabalho, disse, nomeadamente com os outros dois países africanos no órgão, Gana, Gabão e o cessante Quénia (que Moçambique vai substituir), para "colher experiências, preocupações" e discutir "os manifestos" que estão em cima da mesa.

Nas discussões entre os 15 membros do Conselho de Segurança cabe "toda a humanidade", mas Moçambique leva "com muita prioridade" a agenda do continente africano - 60% do que há para discutir no órgão diz respeito a África -, mas também os dossiês que estão mais perto: "da região de onde saímos, além de nós próprios, moçambicanos", disse.

Moçambique quer partilhar a experiência de lidar com uma insurgência armada em Cabo Delgado, norte do país, desde 2017, mas Filipe Nyusi referiu que o assento não acaba com o problema.

"O facto de estarmos no pódio, na mesa, ajuda sobremaneira, mas não é a solução única, nem máxima, nem determinante", porque a resolução depende de muitos fatores e terrorismo como o que atinge Cabo Delgado tem raízes globais, reiterou.

Moçambique quer "contagiar o mundo" com a convicção "de que é um problema de todos", referiu à Lusa.

Antes da eleição de hoje estar sequer a ser preparada, o país já discutia "o problema do extremismo violento com as Nações Unidas", enfatizou Nyusi.

"As Nações Unidas têm estado connosco e algumas vezes falei com o secretário-geral, António Guterres, trocámos impressões em diferentes fóruns e houve missões" dedicadas ao tema.

"Não estávamos excluídos da agenda", sublinhou.

"Se há alguma vantagem agora é que estaremos em posição de, em primeira mão, falar do que está a acontecer e também ouvir as experiências do outro lado", referiu.

Minutos antes, numa comunicação à Nação, o chefe de Estado moçambicano anunciou que o lugar no Conselho de Segurança vai seguir "o primado da política de paz e de solução pacífica e a advocacia do multilateralismo".

Filipe Nyusi agradeceu o apoio de Portugal e de toda a lusofonia, que além de fazerem parte da unanimidade na votação de hoje, já antes acompanhavam a candidatura.

"A lusofonia encorajou-nos sempre", mesmo "em momentos difíceis, deu moral", concluiu.

Moçambique foi hoje eleito por unanimidade membro não-permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, na vaga que este ano cabia a África preencher e à qual concorria sem oposição, seguindo a habitual concertação no continente.

Moçambique está entre cinco novos membros eleitos este ano (juntamente com Equador, Japão, Malta e Suíça) que ocuparão os lugares de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024.