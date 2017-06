Partilhar o artigo Televisão estatal síria anuncia a morte do líder do Estado Islâmico em Raqqa Imprimir o artigo Televisão estatal síria anuncia a morte do líder do Estado Islâmico em Raqqa Enviar por email o artigo Televisão estatal síria anuncia a morte do líder do Estado Islâmico em Raqqa Aumentar a fonte do artigo Televisão estatal síria anuncia a morte do líder do Estado Islâmico em Raqqa Diminuir a fonte do artigo Televisão estatal síria anuncia a morte do líder do Estado Islâmico em Raqqa Ouvir o artigo Televisão estatal síria anuncia a morte do líder do Estado Islâmico em Raqqa