"Telhado de vidro". Joe Biden acusado de hipocrisia pela oposição

, defendeu o congressista republicano Don Bacon em declarações à ABC no domingo, referindo-se ao facto de Joe Biden ter criticado o antecessor Donald Trump precisamente por terem sido encontrados documentos confidenciais na sua casa em Mar-a-Lago.“Como é que alguém pode ser tão irresponsável?”, questionou na altura o atual presidente, que está agora a ser investigado pelas mesmas razões.Já o congressista James Comer acusou Biden de hipocrisia., declarou à CNN.

Mas não só os republicanos da oposição criticaram o presidente. O democrata Adam Schiff, também membro da Câmara dos Representantes, disse querer saber “se houve algum risco de exposição” e se a localização dos documentos trouxe algum risco à segurança nacional.

Acusações criminais são improváveis



A Casa Branca ainda não indicou há quanto tempo Biden sabia que os documentos estavam na sua posse e insistiu que os advogados do presidente os entregaram assim que os descobriram.Também não são claras as eventuais consequências para o presidente, mas vários especialistas acreditam queos ficheiros.Em sua defesa, o líder norte-americano veio já dizer que leva muito a sério o material confidencial e que recebeu com surpresa a informação de que possuía algum dele na sua casa e no seu antigo escritório.

Os primeiros documentos foram encontrados a 2 de novembro, dias antes das eleições intercalares norte-americanas, mas a informação só foi tornada pública na semana passada.





Marc Short, antigo funcionário do ex-vice-presidente republicano Mike Pence, sugeriu no domingo que a informação não foi divulgada no imediato para que não afetasse a votação dos eleitores.

“Top Secret”



A lei indica que todos os documentos da Casa Branca devem ser entregues aos Arquivos Nacionais no final de cada presidência.



No caso deO FBI realizou buscas em Mar-a-Lago depois de a Casa Branca ter denunciado que o ex-presidente não queria entregar os ficheiros que estavam em falta.

Agora, tanto o republicano como o democrata estão a ser investigados por procuradores especiais.





Os procuradores foram nomeados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos para conduzirem, separadamente, uma investigação independente à forma como o anterior e o atual presidente manusearam os documentos confidenciais.

Ainda não é oficialmente conhecido o tipo de documentos encontrados na posse de Joe Biden, mas a estação norte-americana CBS avançou que