"Tememos pelas nossas vidas". Organização pede a libertação imediata dos migrantes detidos na Ucrânia

A organização não-governamental está preocupada com a segurança dos migrantes e requerentes de asilo que continuam detidos na Ucrânia. A HRW exige a libertação imediata destes migrantes e apela aos países vizinhos, como a Polónia, que lhes ofereçam “refúgio e segurança”.”, diz Nadia Hardman, investigadora de direitos de refugiados e migrantes da Human Rights Watch. “Vários migrantes foram libertados recentemente com o apoio das respetivas embaixadas, mas a, uma organização sem fins lucrativos sediada na Holanda que também está a investigar o assunto, confirmou à HRW que

O centro fica perto da cidade de Lutsk, onde um aeródromo foi atingido por bombardeamentos russos a 11 de março. Situado numa floresta no noroeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Bielorrússia, o centro de Zhuravychi é um antigo quartel do exército, construído em 1961, que foi convertido num centro de detenção para migrantes em 2007 com fundos da União Europeia.

No início de março de 2022, a HRW entrevistou via telefónica quatro homens que estão detidos no centro de Zhuravychi. Na altura, os quatro homens revelaram à HRW que mais de 100 pessoas de até 15 nacionalidades diferentes continuavam detidas naquele centro. Alguns destes migrantes foram detidos nos meses anteriores à invasão russa enquanto tentavam entrar em território da UE, fugindo da guerra dos seus países. No entanto, acabaram por ser devolvidos às autoridades ucranianas e veem-se agora presos numa outra zona de guerra.

“Tememos pelas nossas vidas”

Se as condições antes do conflito já eram difíceis nestes centros de detenção, a situação deteriorou-se significativamente a partir de 24 de fevereiro.“Eles conseguem ver, às vezes, através da televisão, onde está a guerra, mas obviamente que não têm uma ideia atualizada”, diz Nadia Hardman., disse ao The Guardian um jovem de 16 anos que foi libertado do centro de Zhuravychi a 18 de março. “Todos nós, migrantes, nos unimos e pedimos aos guardas que chamassem o chefe deles. Um homem aproximou-se e nós dissemos: «Os civis estão a ser retirados da Ucrânia, nós também devíamos ter permissão para sair». Eles responderam-nos que não. Tiraram-nos os telemóveis, mas conseguimos esconder um deles e eles espancaram-nos. Eles estavam a rir-se de nós”, contou.Um vídeo filmado por um dos detidos, analisado pela HRW, mostra um homem deitado no chão inconsciente, alegadamente após ter sido espancado por um guarda.“Quando a guerra começou, os militares vieram e ficaram num dos dois prédios [do centro]. Os migrantes que estavam lá detidos tiveram que se mudar para o outro prédio. Vimos muitos tanques, muitos equipamentos militares, muitas tropas. Estávamos tão assustados. Estavam a dez metros de nós”, afirmou.Os quatro entrevistados pela HRW afirmaram ainda que os guardas do centro de detenção sugeriram que estes podiam deixar Zhuravychi e receberiam um passaporte ucraniano se se juntassem à luta contra as forças russas. “Não estavam a brincar, eles estavam a falar a sério. Dissemos que não, somos refugiados”, afirmaram.

Apelos à UE

Várias têm sido as vozes que têm apelado à libertação imediata dos migrantes que continuam presos na Ucrânia., disse Tineke Strik, membro do Grupo dos Verdes no Parlamento Europeu.“Peço urgentemente à Comissão Europeia que pressione as autoridades ucranianas para libertá-los imediatamente e facilitar a sua passagem segura para o território da UE”, apelou.Michael Flynn, diretor do(GDP), também defendeu que “não há justificação para manter migrantes e refugiados em detenção administrativa em situações de guerra ativa”.Ao, Flynn explicou que o direito internacional indica claramente que os detidos devem ser retirados desses centros em contexto de guerra.A HRW salienta que a UE tem transferido “o fardo e a responsabilidade dos migrantes e refugiados para os países vizinhos, neste caso a Ucrânia”, e sublinha que “agora que a Ucrânia se tornou uma zona de guerra, a UE deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir a libertação e a passagem segura das pessoas detidas na Ucrânia devido ao seu estatuto de migração”.“Há tanto sofrimento na Ucrânia agora e tantos civis que ainda precisam de conseguir segurança e refúgio”, disse Hardman. “Os esforços para ajudar as pessoas a fugir da Ucrânia devem incluir estrangeiros presos em centros de detenção de imigrantes”, sublinha.