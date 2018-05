Partilhar o artigo Temer cede para pôr termo ao bloqueio dos camionistas no Brasil Imprimir o artigo Temer cede para pôr termo ao bloqueio dos camionistas no Brasil Enviar por email o artigo Temer cede para pôr termo ao bloqueio dos camionistas no Brasil Aumentar a fonte do artigo Temer cede para pôr termo ao bloqueio dos camionistas no Brasil Diminuir a fonte do artigo Temer cede para pôr termo ao bloqueio dos camionistas no Brasil Ouvir o artigo Temer cede para pôr termo ao bloqueio dos camionistas no Brasil