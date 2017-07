Temer vence votação na comissão parlamentar

RTP 14 Jul, 2017, 10:10 | Mundo

O Presidente brasileiro venceu a votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que avalia uma denúncia de corrupção passiva que o pode afastar do cargo. A decisão não é vinculativa, mas antecede a derradeira votação na Câmara dos Deputados, que acontece a 2 de agosto.



Entre os 66 deputados da comissão parlamentar, 40 votaram contra o prosseguir da denúncia contra o presidente no Supremo Tribunal Federal, enquanto apenas 25 votaram a favor da recomendação de abertura d processo contra Michel Temer. Houve ainda uma abstenção.



O resultado vai contra o parecer do relatório apresentado na segunda-feira pelo deputado Sérgio Zveiter, relator do caso na comissão parlamentar, que recomendava a abertura do processo contra o Presidente brasileiro. Para que o parecer de Zveiter fosse aprovado, seriam necessária uma maioria simples (34 votos) a favor da recomendação.



Com este resultado, a comissão parlamentar deverá agora escolher um novo relator que seja favorável ao arquivamento da denúncia contra o Presidente brasileiro, ao que se seguirá uma nova votação.



Qualquer que seja a decisão ou o resultado da segunda votação, a recomendação dos deputados da comissão terá de ser referendada em plenário pela Câmara dos Deputados. Para que o processo contra Michel Temer avance para o Supremo, será necessário reunir pelo menos um terço dos votos (342 votos) do total de 513 deputados na câmara baixa do parlamento brasileiro.



O processo de Temer na câmara baixa do Parlamento decorre num período de grande tumulto e confusão na política brasileira, apenas 24 horas depois de o ex-Presidente Lula da Silva ter sido condenado a nove anos e meio de prisão por recebimento de vantagem indevida.



Enquanto aguarda o resultado do recurso, o antigo dirigente já anunciou que vai pedir ao Partido dos Trabalhadores para ser o candidato do partido às eleições presidenciais de 2018.

Votação final a 2 de junho

Na sequência desta votação em comissão parlamentar, o presidente da Câmara dos Deputados anunciou na quinta-feira que a votação final que vai decidir o futuro do chefe de Estado do Brasil está já marcada para 2 de agosto. Rodrigo Maia, presidente da câmara baixa, confirmou que a data foi acordada entre o Governo e a oposição.



O consenso vem contrariar as expetativas da imprensa brasileira, que estimavam no início da semana que o processo poderia levar várias semanas e até meses, dado o tempo de intervenção disponibilizado a cada interlocutor, quer da comissão parlamentar como da câmara baixa.



Recorde-se que o processo de Michel Temer vem na sequência da denúncia de Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, que incriminou formalmente o Presidente brasileiro de corrupção passiva, baseando-se em investigações iniciadas a partir de uma colaboração judicial firmada com a empresa JBS.



Neste acordo, executivos de alto escalão da JBS confessaram uma série de crimes e declararam à Justiça que subornaram o Presidente brasileiro em troca de favores junto de órgãos governamentais.



Michel Temer foi também gravado numa conversa comprometedora por um dos donos da JBS, o empresário Joesley Batista, na qual alegadamente autorizava o pagamento de subornos para silenciar o ex-deputado Eduardo Cunha, político que foi condenado a 15 anos de prisão por participação em crimes de corrupção cometidos petrolífera estatal Petrobras.



Se o processo receber o voto afirmativo da Câmara dos Deputado, Michel Temer será julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e automaticamente afastado do cargo até 180 dias, o tempo de que o Supremo dispõe para investigar.



Durante esse período, caberá ao presidente da câmara baixa, Rodrigo Maia, assumir o comando do Brasil interinamente. Findo o período de cerca de seis meses, caso não haja um desfecho no julgamento, o Presidente regressa ao Palácio do Planalto.



Em caso de condenação, o chefe de Estado brasileiro é destituído, encerrando o mandato de um ano que se iniciou após o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016. Neste caso, a Constituição do Brasil determina que o novo Presidente seja escolhido numa votação fechada decidida pelos membros do Congresso.



c/ Lusa