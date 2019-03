Partilhar o artigo Temperatura no Ártico vai aumentar entre 3 e 5 graus até 2050, dita relatório Imprimir o artigo Temperatura no Ártico vai aumentar entre 3 e 5 graus até 2050, dita relatório Enviar por email o artigo Temperatura no Ártico vai aumentar entre 3 e 5 graus até 2050, dita relatório Aumentar a fonte do artigo Temperatura no Ártico vai aumentar entre 3 e 5 graus até 2050, dita relatório Diminuir a fonte do artigo Temperatura no Ártico vai aumentar entre 3 e 5 graus até 2050, dita relatório Ouvir o artigo Temperatura no Ártico vai aumentar entre 3 e 5 graus até 2050, dita relatório