Temperaturas cada vez mais altas. EUA já sentem efeitos das alterações climáticas

Os incêndios florestais são cada vez maiores e começam mais cedo, no início do ano. As ondas de calor são mais frequentes, tendo triplicado na última década.O mar está mais quente e as inundações têm-se tornado mais comuns. Assim como o ar também está diferente e mais quente e abafado. E até mesmo as épocas dos pólens já começam mais cedo.

Com estes dados, a EPA indica que as alterações climáticas já se fazem sentir nos Estados Unidos e, em algumas regiões, estão a ocorrer mudanças cada vez mais depressa.





Divulgados na quarta-feira, os dados da Agência de Proteção Ambiental revelam que o aquecimento global está a dificultar a vida dos norte-americanos, e começa a ameaçar a saúde, a segurança e as habitações das populações.





"Queremos chegar às pessoas de todos os cantos deste país porque não existe uma cidade, grande ou pequena, ou comunidade rural que não esteja a ser afetada pelas alterações climáticas", afirmou o administrador da EPA, Michael Regan, em comunicado. "Os norte-americanos estão a assistir e sentir os impactos".





Este relatório foi adiado durante três anos na Administração Trump, que contestava as provas científicas sobre o aquecimento global e reverteu várias políticas climáticas da Presidência de Barak Obama. Agora, a sua divulgação permitiu o relançamento do site da EPA sobre as alterações climáticas.





Até 2016, a EPA atualizou regularmente os indicadores climáticos. Mas durante o mandato de Donald Trump, os dados estiveram "congelados" - estavam disponíveis no site da agência, mas não eram divulgados.



"Os dados climáticos estão de regresso ao site da EPA", disse ainda Michael Regan.



Estes indicadores climáticos surgem na mesma altura em que Joe Biden tenta impulsionar formas de reduzir a poluição no país para reverter o aquecimento global. A nova Administração dos EUA reforçou as ações este ano e acrescentou algumas novas medidas, obtendo informações de agências governamentais, universidades e outras fontes.

"Indicadores climáticos" revelam efeitos no país





O site atualizado "Indicadores do Clima" mostra um país cada vez mais atingido pelos efeitos das alterações climáticas. O relatório agora divulgado baseia-se em dados revistos ​​por peritos de 50 agências e organizações diferentes, e pretende alertar para os efeitos do aquecimento global a longo prazo.



"Sem os dados não se consegue proteger as pessoas ou os ambientes dos quais dependemos para o nosso sustento", afirmou ao Bloomberg Green a diretora da Union of Concerned Scientists, Brenda Ekwurzel.





Em 2020, o calor do oceano atingiu o seu nível mais alto na história, causando ondas de calor no mar e o branqueamento de corais, clarifica o relatório.



De acordo com os indicadores climáticos, as épocas de incêndios florestais e dos pólens começam no início de cada ano e duram cada vez mais tempo. Além disso, o degelo do permafrost no Alasca, a perda de gelo no inverno nos Grandes Lagos e uma onda de calor no verão nos Estados Unidos também indicam os efeitos das alterações climáticas sem precedentes.





Os novos dados mostram que as temperaturas estão a subir e que esse aumento está cada vez mais acelerado. Desde 1901, as temperaturas médias dos Estados "mais frios" aumentaram em média 0,16 graus Fahrenheit por década e, desde o final dos anos 1970, essa taxa aumentou para até meio grau por cada década.







A EPA refere mesmo que os indicadores apresentam "múltiplas provas de que as alterações climáticas estão a ocorrer agora e aqui nos Estados Unidos, afetando a saúde pública e o meio ambiente".





Os dados enfatizam também o impacto das alterações climáticas nas populações mais vulneráveis, particularmente nas comunidades negras que historicamente sofrem desproporcionalmente com os efeitos climáticos, como a poluição atmosférica.



"As nossas comunidades de cor, as mesmas comunidades que são mais afetadas pela pandemia, são as mais atingidas pelos impactos das alterações climáticas, uma realidade injusta que nos comprometemos a mudar", escreveu Regan no comunicado.





Estes dados podem ajudar as populações a entender as mudanças que já estão a sentir no seu dia-a-dia, de acordo com Katharine Hayhoe, uma cientista da Texas Tech University. Isto é especialmente útil porque muitos norte-americanos consideram que as alterações climáticas são um problema que afeta outras pessoas ou partes mais remotas do mundo e não a si próprios.



"Ter indicadores relevantes é uma forma realmente importante de mostrar às pessoas que o clima já está a mudar e está qe está a afetar-nos", disse Hayhoe. "Isso ajuda-nos a relacionar as alterações climáticas à nossa experiência de vida".





Os dados recentemente divulgados, ilustram o abismo entre a Administração atual e a anterior no que diz respeito à política climática. Joe Biden, por exemplo, reconheceu a relação entre a emissão de gases de efeito de estufa e o aumento das temperaturas, priorizando, por isso, a redução das emissões e a diminuição da exploração dos combustíveis fósseis.



Já Donald Trump tentou sempre minimizar a importância dos efeitos das alterações climáticas, tendo retirado os EUA do Acordo Climático de Paris.



Os novos dados da EPA não fazem projeções para o futuro, mas alertam para a possibilidade de os Estados Unidos e outras nações serem afetados por "tempos desastrosos" se não agirem rapidamente contra o aquecimento global.