Temperaturas elevadas causam mortes na América do Norte

Nos Estados Unidos, as zonas mais afetadas são os vales do Ohio e do Mississippi. Mais de 90 milhões de pessoas estão sob alerta.



Na província canadiana do Quebeque o número de mortes aumentou para 33. As autoridades de saúde admitem que este balanço possa vir a aumentar. Dezoito destas mortes ocorreram em Montreal, adiantaram na quinta-feira as autoridades.

“Não queremos mais mortes”, disse Lucie Charlebois, ministra da Saúde Pública do Quebeque.

A maioria das vítimas mortais tinha entre 53 e 80 anos e eram do sexo masculino. Alguns apresentavam problemas de saúde mental, doenças cerebrais e respiratórias e não tinham ar condicionado em casa, disse à CNN David Kaiser, médico do departamento regional de saúde pública de Montreal.



Este cenário também aconteceu em 2010, quando outra onda de calor e humidade afetou o Quebeque. Mais de 100 pessoas morreram devido às altas temperaturas - a temperatura máxima atingida foi de 34,8 graus, inferior à alcançada esta semana no Quebeque (36,6 graus Celsius); a onda de calor durou seis dias, de 4 a 9 de julho.



No passado domingo, um homem de 30 anos do Estado de Nova Iorque morreu quando caiu de um trilho na montanha, durante uma corrida. Segundo os médicos que o socorreram, a temperatura corporal chegou aos 42 graus e provocou danos cerebrais. Também morreu uma mulher na Pensilvânia a caminho do hospital. Entrou em paragem cardiorrespiratória enquanto tratava do jardim.



O Serviço Meteorológico do Canadá disse que as temperaturas de quinta-feira em Montreal atingiram os 35 graus. Os responsáveis pelo sector da saúde daquela cidade abriram 19 postos com ar condicionado.



As autoridades de Montreal recomendam que a população tome precauções e ajude os vizinhos, pessoas com doenças respiratórias ou idade avançada.

Incêndios nos EUA



Em território dos Estados Unidos, os incêndios florestais continuam a ser uma preocupação para as autoridades. Desde terça-feira que as chamas continuam a devastar hectares no Estado norte-amerciano da Califórnia. Os ventos fortes e as altas temperaturas estão a dificultar o trabalho dos quatro mil bombeiros envolvidos nas operações de combate.



Um dos incêndios já percorreu mais de 28.300 hectares. No combate às chamas estão envolvidos 2.100 bombeiros, 18 helicópteros e 187 veículos.



A nordeste, o incêndio de Pawnee devastou seis mil hectares, mas na terça-feira os bombeiros já tinham controlado 80 por cento da área afetada. Na véspera, o incêndio de Waverly fora declarado como controlado, depois de ter destruído aproximadamente cinco mil hectares.



Desde 2017 que a Califórnia é afetada por períodos prolongados de seca. Em dezembro de 2017, o incêndio de Thomas teve origem no deslizamento de terras. Foi considerado o terceiro mais grave desde 1932 e o quinto maior na história do Estado, por ter alcançado 50 mil hectares num dia. Provocou a morte de um bombeiro e destruiu mais de mil edifícios.