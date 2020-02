Temperaturas na Antártida ultrapassam os 20ºC pela primeira vez

as temperaturas registadas no domingo ultrapassaram quase um grau o recorde anterior de 19,8ºC, marcado na Ilha de Signy em janeiro de 1982, avança

Estas temperaturas mais elevadas que o normal, registadas por cientistas brasileiros a 9 de fevereiro, geram incertezas e receios relativamente à estabilidade climática da Antártida – considerado o maior repositório de gelo do mundo.





Mas já na semana passada uma estação argentina em Esperanza registou um recorde de temperatura na Península Antártida Continental. Os termómetros chegaram aos 18,3ºC no dia 6 de fevereiro , um aumento de 0,8°C relativamente à anterior marca de 17,5°C, em março de 2015.





Segundo a Organização Meteorológica Mundial, a Península da Antártida é um dos locais da Terra onde o aquecimento é mais rápido. E no último meio século, a temperatura subiu cerca de 3°C.

Recorde "incrível" mas "anormal"

Para os cientistas que monitorizam e registam dados e alterações a cada três dias, este novo recorde de 20,75ºC é "incrível e anormal".







"Temos observado esta tendência de aquecimento em muitos dos locais que estamos a monitorizar, mas nunca vimos nada parecido com isto", disse ao jornal britânico Carlos Schaefer, que trabalha num projeto do governo brasileiro que avalia e estuda o impacto das alterações climáticas na Antártica.







O investigador explicou ainda que a temperatura da península, das Ilhas Shetland do Sul e do arquipélago de James Ross - ao qual pertence a Ilha Seymour - tem estado irregular nos últimos 20 anos e que, depois de um arrefecimento na primeira década do século XXI, começou a aquecer rapidamente.





A equipa de cientistas do programa antártico brasileiro diz que este aquecimento fora do normal pode ser influenciado por mudanças nas correntes oceânicas e por fenómenos como El Niño.



"Temos mudanças climáticas na atmosfera, que estão intimamente relacionadas com as mudanças no pergelissolo [tipo de solo existente no Ártico e na Antártida] e no oceano. Está tudo interrelacionado", argumentam.





Toda a região da Antártida armazena cerca de 70 por cento da água doce do mundo na forma de neve e gelo. Os receios da comunidade científica prendem-se com o degelo, que tem aumentado em consequência do aquecimento global.







Na verdade, com o aumento de 3ºC da temperatura, quase todos os glaciares da região estão a derreter. E o problema é que se tudo derreter, o nível do mar aumentará entre 50 a 60 metros.







Embora isso demore décadas a ocorrer, os cientistas da ONU preveem que os oceanos vão estar entre 30 e 110 centímetros mais altos até o fim século XXI, estando isso dependente dos esforços humanos para reduzir as emissões de CO2 e da sensibilidade aos glaciares do mundo.

Mais um iceberg à deriva na Antártida

Uma expedição norte-americana na Antártida descobriu um fragmento de 100 quilómetros quadrados que se libertou do glaciar Pine Island.



A descoberta, revelada esta quinta-feira pela BBC, foi feita pelos tripulantes do navio RV Nathaniel B Palmer, de onde o cientista Robert Larter, da British Antarctic Survey (a operação do Reino Unido na Antártida) tirou uma fotografia do pedaço de gelo gigante que se desprendeu do glaciar.

We just approached within a couple of miles of the new giant #PineIslandGlacier iceberg B-49 (the white wall behind smaller icebergs and brash ice in the foreground) on @GlacierThwaites @GlacierOffshore cruise #NBP2002 aboard RV Nathaniel B Palmer. pic.twitter.com/xzvoghrz7Z — Robert Larter (@rdlarter) February 12, 2020 Este iceberg, conhecido por B-49, desprendeu-se do glaciar Pine Island (PIG) e tem cerca de 100 quilómetros quadrados – a mesma dimensão que Lisboa. Embora tenha uma dimensão considerável, não é o maior. . Embora tenha uma dimensão considerável, não é o maior.





A Agência Espacial Europeia partilhou um vídeo do momento em que os fragmentos se soltaram do glaciar Pine Island.





O degelo dos glaciares da Antártida continua a ocorrer a um ritmo elevado e os cientistas estão especialmente preocupados com os glaciares PIG, que perdeu quase 300 quilómetros quadrados de gelo este fim de semana, e Thwaites.

Colónias de pinguins estão a diminuir

A a população de pinguins de barbicha (denominado cientificamente por ‘Pygoscelis antarcticus’) diminuiu mais de 70 por cento nos últimos 50 anos.



Segundo os investigadores da expedição "De Polo a Polo", algumas das colónias de pinguins têm tido reduções "drásticas" de quase 77 por cento.



Foram analisadas 35 colónias de pinguins de barbicha na Ilha Elefante, situada no norte da Antártida, onde se registou uma diminuição média da população de quase 60 por cento em relação à última contagem realizada em 1971.



De acordo com os dados da última investigação, havia cerca de 122.550 casais de pinguins. Nesta recente investigação só foram encontrados 52.786 pares.



Para os cientistas a causa principal deste declínio das populações de pinguins é o aquecimento global e, em consequência, a destruição do seu habitat natural.



Estas quedas "tão significativas sugerem que o ecossistema do Oceano Antártico tem sido fundamentalmente alterado nos últimos 50 anos, e que os impactos disso estão a alterar a teia alimentar de espécies como pinguins de barbicha", explicou a investigadora Heather J. Lynch.



Para os cientistas a causa principal deste declínio das populações de pinguins é o aquecimento global e, em consequência, a destruição do seu habitat natural.

Estas quedas "tão significativas sugerem que o ecossistema do Oceano Antártico tem sido fundamentalmente alterado nos últimos 50 anos, e que os impactos disso estão a alterar a teia alimentar de espécies como pinguins de barbicha", explicou a investigadora Heather J. Lynch.

"Embora vários fatores possam estar a influenciar, todas as evidências que temos apontam para as alterações climáticas como responsáveis pelas mudanças a que estamos a assistir", concluiu.





A presença humana também é apontada como um dos fatores responsáveis pela diminuição desta espécie e, por isso, a Greenpeace a defende a criação de "reservas livres da atividade humana".