Tempestade Alex. Dezenas de pessoas continuam desaparecidas

Em França na região da Bretanha, pelo menos uma pessoa morreu, devido à queda de uma árvore. E são já mais de 20 mil as casas que estão sem eletricidade devido à tempestade Alex.



Mas é a região de Nice a mais afetada, com casas e estradas destruídas pelas inundações, dezenas de pessoas incontactáveis e aldeias isoladas.



Depois de sobrevoar a região de helicóptero, o autarca de Nice, Christian Estrosi, considera que é a pior inundação de sempre na região.



No noroeste de Itália, região de Piemonte, há registo de dois mortos - um bombeiro que participava numa operação de resgate e um homem com cerca de 30 anos que viu o seu carro ser arrastado para o rio depois de a estrada ter ficado submersa.



E são dezenas as pessoas desaparecidas. Pontes e estradas bloquedas deixam comunidades isoladas. As autoridades regionais pedem agora ao Governo italiano que declare estado de emergência.