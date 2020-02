Tempestade Ciara faz pelo menos sete vítimas mortais na Europa

Duas mulheres e uma adolescente morreram na Polónia e pertencem à mesma família



As outras mortes foram registadas no Reino Unido, Eslovénia e Republica Checa.



Os ventos e chuvas fortes causaram perturbações em transportes aéreos, ferroviários e marítimos.



Hoje, a tempestade perdeu força. Os portos de Dover, em Inglaterra, e Calais, em França retomaram as ligações no Canal da Mancha.



Também os aeroportos de Heathow, em Londres, e o aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, regressaram à normalidade.