Tempestade de inverno deixa milhares de norte-americanos sem eletricidade

As the major winter storm tracks from the Southeast up the East Coast today, keep track of snow & ice totals plus wind reports using our Local Storm Reports page! Visit the page via the link here: https://t.co/MpUoy7ZqFP pic.twitter.com/wIapcPJDEn — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 16, 2022

Os governadores da Geórgia, Virgínia, Carolina do Norte e Carolina do Sul declararam mestado de emergência devido à tempestade., de acordo com o site de monitorização de voos. O Aeroporto Internacional Charlotte Douglas, na Carolina do Norte, foi um dos mais atingidos pela tempestade, com quase 90 por cento dos voos cancelados.No Canadá é esperada a queda de 20 a 40 centímetros de neve para a manhã desta segunda-feira sobre o sul e leste da província canadiana de Ontário, que faz fronteira com o Estado de Nova Iorque. A tempestade chega no dia em que seriam retomadas as aulas presenciais, depois de terem sido prolongadas as férias de inverno devido à variante Ómicron do novo coronavírus.

A forte precipitação e formação de gelo nas estradas são uma grande preocupação, aumentando os alertas para que as pessoas evitem sair de casa. De acordo com a Associated Press, as patrulhas rodoviárias relataram centenas de acidentes rodoviárias.





Na Carolina do Sul, o governador Henry McMaster pediu aos moradores para fiquem nas suas casas.



"Esta vai ser uma tempestade muito forte na parte norte do Estado", disse McMaster, acrescentando que é "uma boa notícia" que a tempestade tenha ocorrido num fim-de-semana prolongado, com um feriado na segunda-feira, quando menos pessoas precisam de viajar.



"É possível que haja uma inundação generalizada moderada de áreas vulneráveis perto da orla e da costa, incluindo estradas, estacionamentos, parques e casas e empresas próximas da orla", disse o NWS em Nova Iorque no sábado.







As autoridades alertam para o fecho de estradas e possíveis danos estruturais devido às inundações.