Nova Iorque foi atingida pelo maior nevão dos últimos dois anos, com os especialistas a prever a acumulação de neve até 20 centímetros.

Várias escolas foram fechadas e as autoridades apelaram a que, nas áreas mais afetadas, a população evite deslocar-se



Boston declarou estado de emergência e as escolas públicas foram encerradas.



Cento e trinta mil casas no Estado da Pensilvânia estão sem energia e 12 mil a oeste de Nova Jérsia. Além da neve, fortes rajadas de vento derrubaram várias árvores e 1.400 voos foram cancelados devido ao mau tempo.