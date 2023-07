Tempestade Doksuri faz três mil desalojados em Pequim

Mais de três mil pessoas tiveram de abandonar as casas em Pequim por causa da passagem da tempestade Doksuri, uma das mais violentas dos últimos anos a afetar a China.

A tempestade já antes tinha atingido as Filipinas e Taiwan na qualidade de tufão.



Na China, 130 milhões de pessoas podem ser agora afetadas pelas chuvas e ventos fortes. Vários rios no sul de Pequim já transbordaram, com o registo de deslizamento de terras.



A província de Fujian, na costa sul, foi a mais afetada na China Continental.



Já mais de 30 pessoas morreram e milhares foram deslocadas.