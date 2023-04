Tempestade em Luanda afeta fornecimento de energia em sete municípios

A tempestade provocou a inundação de instalações elétricas, quedas de postes e linhas e outras ocorrências, privando do fornecimento de energia vários bairros dos municípios de Viana, Talatona, Kilamba Kiaxi, Luanda, Cacuaco, Belas e Icolo e Bengo

A ENDE informou que "mobilizou todos os meios disponíveis e está a trabalhar para repor com maior celeridade possível as zonas afetadas".

Desde a semana passada, as chuvas provocaram a morte de pelo menos nove pessoas na província de Luanda, além da queda de árvores e postes de eletricidade. Milhares de casas foram inundadas e ruas ficaram intransitáveis em vários pontos.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (Inamet), citado pelo Jornal de Angola, as previsões ate às 18 horas de hoje são de chuva fraca ou moderada na região norte, com probabilidade de ocorrência de trovoada em alguns municípios das províncias do Uíge, Malanje e Cuanza Norte e chuva fraca ou moderada, com probabilidade de ocorrência de trovoada isolada em alguns municípios das províncias de Luanda, Cuanza Sul, Lunda Norte e Lunda Sul.

Na região centro, a previsão é de chuva fraca ou moderada, com probabilidade de ocorrência de trovoada isolada em alguns municípios das províncias de Benguela e Huambo, com céu parcialmente nublado nas províncias do Bié e Moxico.

Na região sul, espera-se chuva fraca ou moderada, com probabilidade de ocorrência de trovoada isolada em alguns municípios das províncias da Huíla, Cunene e Namibe, com céu parcialmente nublado na província do Cuando Cubango.