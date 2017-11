Partilhar o artigo Tempestade faz dois mortos e obriga a retirada de 2.000 pessoas no norte da Malásia Imprimir o artigo Tempestade faz dois mortos e obriga a retirada de 2.000 pessoas no norte da Malásia Enviar por email o artigo Tempestade faz dois mortos e obriga a retirada de 2.000 pessoas no norte da Malásia Aumentar a fonte do artigo Tempestade faz dois mortos e obriga a retirada de 2.000 pessoas no norte da Malásia Diminuir a fonte do artigo Tempestade faz dois mortos e obriga a retirada de 2.000 pessoas no norte da Malásia Ouvir o artigo Tempestade faz dois mortos e obriga a retirada de 2.000 pessoas no norte da Malásia