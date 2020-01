Tempestade Glória. Ventos fortes, chuva intensa e neve rumam a França

📢#AEMETInforma

Actualización del #AvisoEspecial por el #TemporalInvernal de levante que provoca🌬️🌧️🌨️🌊en el tercio oriental peninsular y #Baleareshttps://t.co/1nKaEUlV84

👁️ a las actualizaciones de nuestras predicciones y avisos y a las recomendaciones de @proteccioncivil pic.twitter.com/415vWbbA9O — AEMET (@AEMET_Esp) January 20, 2020

responsáveis pela queda de milhares de árvores e pela destruição de alguns telhados e outras estruturas.Já em Espanha, a tempestade Glória afetou principalmente a costa mediterrânica e fez, até ao momento, quatro vítimas mortais.

Para além da agitação marítima, a tempestade Glória tem provocado ondas com uma altura muito superior ao normal no mediterrâneo e uma elevação do nível do mar nas Ilhas Baleares. Em Maiorca, nas Baleares, uma onde atingiu os 14,22 metros de altura, superando o recorde registado de 7,97 metros.





Esta es la impresionante imagen que deja la borrasca Gloria a su paso por Portocolom, en Mallorca, con enormes olas golpeando la primera línea de costa. Los expertos ya había avisado de que el temporal marítimo generado por Gloria iba a ser excepcional https://t.co/QJnSehWuR3 pic.twitter.com/7pWoshMMJH — EL PAÍS (@el_pais) January 21, 2020



Com regiões sem eletricidade e mais de 30 províncias em alerta máximo, espera-se que estas condições meteorológicas em Espanha se mantenham até quarta-feira, uma vez que o temporal está a chegar ao sul de França, segundo especialistas.







Os Pirenéus franceses começaram a sentir os efeitos do temporal esta terça-feira, estando em alerta devido ao risco de chuvas fortes e queda de neve. Algumas das estradas principais já foram, total ou parcialmente, encerradas por precaução, como a Autoestrada 9 (A9), que liga França a Espanha.





A tempestade Glória já superou recordes e é, agora, considerada a pior dos últimos anos em Espanha.