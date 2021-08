Tempestade Grace chegou ao Haiti e junta-se aos danos causados pelo sismo

A tempestade Grace já se faz sentir no Haiti. E no sudoeste do país junta-se aos danos provocados pelo sismo que deixou um enorme rasto de destruição. O balanço de vítimas do terramoto já ultrapassa os 1.400 mortos e chega quase aos sete mil feridos.