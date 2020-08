Tempestade Laura causa pelo menos 12 mortos no Haiti e República Dominicana

Na primeira avaliação do impacto, o Centro de Operações de Emergência da República Dominicana informou que pelo menos três pessoas morreram devido às chuvas torrenciais, que obrigaram à retirada de mil pessoas e causaram estragos em mais de duas centenas de casas.

Mais de um milhão de residências e empresas estão sem energia elétrica nas regiões sul e leste do país, onde, além disso, muitos setores não dispõem de água potável porque diversos aquedutos deixaram de funcionar devido à tempestade.Uma das vítimas morreu quando uma árvore caiu sobre uma casa no centro de Anse-à-Pitres, uma cidade na fronteira com a República Dominicana.As outras mortes ocorreram na capital haitiana, Porto Príncipe, e nas regiões oeste e sudeste.Muitas estradas estão completamente bloqueadas ao tráfego e várias cidades foram inundadas, assim como vários bairros de Porto Príncipe.