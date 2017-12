Tempestade nas Filipinas causa mais de 180 mortos

RTP23 Dez, 2017, 18:30 / atualizado em 23 Dez, 2017, 21:34 | Mundo

De acordo com as autoridades locais, a tempestade tropical Tembin tem causado várias inundações e deslizamentos de terras que devastaram vários locais. Na localidade de Salvador foram retirados 36 corpos do rio Salog e em Sapad foram recuperadas 14 vítimas mortais.



Estas duas aldeias estão situadas no norte, na província de Lanao, e foram dois dos locais mais afetados pela tempestade Tremblin. Devido à violência do fenómeno, mais de 12 mil pessoas tiveram de sair das suas casas.



Na cidade de Tubod morreram 19 pessoas, numa informação anunciada pela polícia filipina. Em Piagapo, o deslizamento de terras soterraram mais de 40 casas, contando-se mais dez vítimas mortais."O rio pôs-se a crescer e a maior parte das casas (de Dalama) foram arrastadas. A aldeia já não existe", disse à France-Presse Gerry Parami, da polícia de Tubod.A tempestade provocou ainda cortes de eletricidade de comunicações, dificultando a tarefa de estabelecer o número de vítimas.A tempestade tropical deverá atingir ao fim do dia de hoje a ilha de Palawan, a oeste de Mindanao, segundo o serviço meteorológico filipino.A Tembin surgiu menos de uma semana após a passagem da tempestade tropical Kai-Tak, que devastou o centro das Filipinas, fazendo 54 mortos e 24 desaparecidos.(c/ Lusa)