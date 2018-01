Tempestade nas ruas do Irão reabre feridas no Conselho de Segurança

Carlos Santos Neves - RTP06 Jan, 2018, 12:00 / atualizado em 06 Jan, 2018, 12:15 | Mundo

“Em 2018 não ficaremos em silêncio”, clamou na sexta-feira a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, ao procurar justificar a insistência do pedido de realização de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança dedicada ao Irão. Iniciativa que fraturou o corpo de 15 membros permanentes e não permanentes.

A coberto do anonimato, um diplomata na ONU citado pela AFP desabafou: “Se tivéssemos de fazer reuniões de cada vez que houvesse manifestações num país…”.



Ainda segundo o argumentário de Nikki Haley - que foi da crítica às despesas com armamento à condenação das restrições ao uso da Internet -, o regime que governa o Irão “zomba dos direitos do seu povo”. E “a mensagem deste povo é a de parar com o apoio ao terrorismo”.



Palavras rechaçadas em toda a linha pelo embaixador russo Vassily Nebenzia, para quem “cabe ao Irão resolver os seus próprios problemas” e o que está em causa é “uma situação interna prestes a normalizar-se”.



Nebenzia iria mesmo ao ponto de acusar a homóloga norte-americana de “desperdiçar a energia” do Conselho de Segurança das Nações Unidas e de invocar “pretextos fantasistas” para levar a cabo uma “ingerência nos assuntos internos iranianos”.



A Rússia não esteve sozinha nas farpas a Washington. Contou com o apoio de países como a Bolívia, a Etiópia ou a Guine Equatorial. Mas sobretudo da China, que estimou que a “a situação iraniana não ameaça a estabilidade regional”.

Fratura estende-se à Europa



Também as delegações europeias acabaram por se mostrar divididas. Enquanto o Reino Unido cerrava fileiras com os norte-americanos na ideia da legitimidade de uma reunião do Conselho de Segurança devotada à crise no Irão, a França, pela voz do embaixador François Delattre, advertia contra a “instrumentalização” externa, embora defendendo uma “vigilância” da liberdade de expressão.O Presidente francês Emmanuel Macron, apelou na semana passada à moderação, alertando para o risco de um conflito armado alimentado pelas posições de Estados Unidos, Israel ou Arábia Saudita.





Na quarta-feira passada, com a Turquia por contraforte, o Irão fez chegar à ONU uma carta a denunciar “ingerências” dos Estados Unidos. Uma acusação ontem retomada pelo seu embaixador nas Nações Unidas.



Desde o início ao lado da vaga de protestos contra o regime, a Administração Trump decidiu aplicar, na véspera da reunião do Conselho de Segurança, novo pacote de sanções contra entidades industriais do Irão alegadamente associadas ao programa de mísseis balísticos deste país.

“Mais uma gaffe”

Já este sábado o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif, recorreu à rede social Twitter para classificar a iniciativa da América no Conselho de Segurança como “mais uma gaffe” da equipa de Donald Trump.



“O Conselho de Segurança rejeitou a tentativa flagrante dos Estados Unidos para sequestrar o seu mandato”, escreveu o governante iraniano.



“A maioria do Conselho de Segurança sublinhou a necessidade de aplicar por inteiro o acordo nuclear [estabelecido em 2015 entre o Irão e as potências] e de se abster de ingerências nos assuntos internos dos outros países. Mais uma gaffe de política externa da Administração Trump”, reforçou.

Manifestações, contramanifestações

A onda de contestação teve início a 28 de dezembro e foi crescendo até ao primeiro dia de 2018. Na origem dos protestos estiveram reivindicações de cariz económico, que foram dando lugar a palavras de ordem políticas.



A repressão das autoridades iranianas e os subsequentes confrontos provocaram mais de duas dezenas de mortos. Foram detidas centenas de pessoas; em simultâneo, o Governo manteve no seu discurso a promessa de responder a reivindicações “legítimas” por parte das populações.As manifestações contra o regime começaram a perder força a partir de terça-feira, por força dos dispositivos policiais nas ruas. Mas os protestos não foram inteiramente silenciados.Também na sexta-feira, pelo terceiro dia consecutivo, na capital Teerão e noutras cidades, houve contramanifestações de apoio ao regime da República Islâmica, pautadas por crónicas palavras de ordem como “morte à América” ou “morte a Israel”.Do flanco do Presidente iraniano, Hassan Rohani, tido como um moderado, têm sobressaído vozes a acusar a linha conservadora do regime de ter fomentado as primeiras manifestações, em Machhad, a segunda maior cidade do Irão. Mas os conservadores negaram ter desempenhado qualquer papel, instando o Governo a rever a política económica e a proteger o poder de compra do povo.