Tempestade Nicholas converte-se em furacão e dirige-se para o Texas

Com ventos de 120 quilómetros por hora, o furacão de categoria 1, numa escala de cinco, deverá provocar "chuvas e ventos fortes" e perturbações "na costa central e setentrional do Texas", no sul do país, indicou, na segunda-feira, o NHC no mais recente boletim, emitido às 03:00 de Lisboa.

De acordo com a informação mais recente, o furacão estava 30 quilómetros a sudeste da localidade de Matagorda, a cerca de 150 quilómetros de Houston.

O governador do Texas, Greg Abbott, pediu aos habitantes do estado para respeitarem os avisos das autoridades.

Várias estradas nos condados de Matagorda e Lavaca foram fechadas, por causa de possíveis inundações.

Os estabelecimentos escolares da zona de Houston também vão permanecer encerrados.

De acordo com os serviços meteorológicos, são esperados até 50 centímetros de chuva no sudeste do Texas, abalado em 2017 pelo devastador furacão Harvey, de categoria 4, que fez mais de 30 mortos.