Tempestade tropical causa estragos no sul de Moçambique

"Não há reporte de danos humanos, mas há danos materiais", anunciou Cândido Mapute, diretor regional sul do Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD).

O distrito de Vilanculo é um dos que regista mais estragos.

Imagens partilhadas por residentes mostram casas com coberturas de zinco destruídas pelo vento, vias inundadas, bem como árvores e postes de eletricidade tombados.

Cândido Mapute destacou o "trabalho de mobilização das famílias e o aviso prévio" para evitar que a intempérie causasse vítimas.

Várias famílias mais vulneráveis e a viver em habitações precárias foram previamente deslocadas para edifícios e abrigos seguros, ao mesmo tempo que vários serviços fecharam e as aulas foram suspensas na quinta-feira e hoje na província de Inhambane.

Segundo os serviços meteorológicos, a tempestade perdeu força e dirige-se para o interior do país e depois para o Zimbabué, mantendo, no entanto, potencial para provocar chuva intensa nos próximos dias.

A previsão mantém em alerta o sul do país, onde os caudais dos rios estão elevados e os solos encontram-se saturados com as cheias registadas desde o início do mês, especialmente em Maputo e arredores.

A depressão que hoje chegou a Moçambique atravessou esta semana a ilha de Madagáscar no estado de ciclone tropical, provocando sete mortes e afetando 78.000 pessoas.