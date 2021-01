Tempestade tropical Eloise fez dois mortos no nordeste da África do Sul

Nkosazana Dlamini-Zuma explicou, em conferência de imprensa, que um rapaz de 05 anos foi levado pela corrente em Mpumalanga enquanto um adolescente de 14 anos morreu afogado no KwaZulu-Natal, duas províncias do país que fazem fronteira com Moçambique.

A ministra sul-africana acrescentou que há várias comunidades deslocadas ainda por contabilizar, salientando que a destruição de infraestruturas, acessos e pontes pelas inundações, isolou também as populações locais na província do Limpopo.

"A tempestade vai agora em direção ao sul do Botswana, mas fomos informados de que voltará à África do Sul e haverá mais províncias como o North West, Free State e possívelmente o KwaZulu-Natal que serão afetadas novamente", salientou Dlamini Zuma.

A governante frisou que o Governo sul-africano intensificou esforços na assistência às populações afetadas, acrescentando ser ainda difícil estimar os prejuízos da tempestade tropical que se intensificou a partir do oceano Índico.

A tempestade tropical Eloise, que atravessou o Botsuana, o centro de Moçambique, o Zimbabué, o Esuatini (antiga Suazilândia), Madagáscar e o norte da África do Sul, causou pelo menos 14 pessoas, além das 8.300 deslocadas só em Moçambique, de acordo com as estimativas do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA).