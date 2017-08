Tempestade tropical Harvey atingiu "proporções épicas", afirma Donald Trump

Lusa 29 Ago, 2017, 19:51 | Mundo

"A proporção [da tempestade tropical Harvey] foi épica. Nunca ninguém tinha visto algo como isto e só quero dizer que foi uma honra para nós trabalhar com o governador e com toda a sua equipa", disse o Presidente no final de uma reunião com o governador do Estado do Texas, o republicano Greg Abbott, em Corpus Christi, uma cidade com 320 mil habitantes por onde já passou a tempestade tropical.

"O governador fez um trabalho simplesmente excecional, e pude dizer-lhe que os meus companheiros estão a dizer-me quão bem os seus agentes estiveram num trabalho conjunto; esta é uma verdadeira equipa", acrescentou Trump, que esta tarde chegou à pequena cidade do Texas com a preocupação de não interferir no trabalho de recuperação em curso.

"O Presidente quer ser muito cuidadoso e garantir que a sua atividade não perturba os esforços de recuperação que ainda estão em curso", disse aos jornalistas a assessora de imprensa momentos antes de o avião presidencial aterrar nesta localidade do Texas.

A tempestade tropical Harvey é o primeiro desastre natural que Trump enfrenta enquanto Presidente dos Estados Unidos, e uma das preocupações é não repetir os erros de George W. Bush com o furacão Katrina, nomeadamente os atrasos na resposta à devastação de Nova Orleães, no Estado de Luisiana.

Trump, antes de rumar para Austin, a capital estadual, usou um blusão preto contra a chuva com o selo presidencial no peito e um boné branco com a inscrição USA durante a estada em Corpus Christi, enquanto a sua mulher, Melanie Trump, usou um boné preto com a inscrição FLOTUS, de `first lady of the United States`, primeira-dama dos Estados Unidos.

Mais dois dias de chuvas fortes estão previstos para uma parte dos Estados norte-americanos do Texas e Louisiana, com o regresso da tempestade tropical Harvey à costa após algumas horas sobre o Golfo do México.

De acordo com as previsões meteorológicas, Harvey deverá dissipar-se depois de regressar a terra e as chuvas deverão terminar até quinta-feira.