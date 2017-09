Tempestade tropical Norma transforma-se em furacao

Lusa16 Set, 2017, 10:42 / atualizado em 16 Set, 2017, 10:42 | Mundo

O centro de furacões dos Estados Unidos (NHC) indicou que o Norma deverá atingir a zona de Los Cabos, no sul da península da Baixa Califórnia, no domingo à noite ou na segunda-feira.

Pelas 03:30 TMG (04:30 em Lisboa), o Norma encontrava-se a 435 quilómetros a sul do Cabo São Lucas, com ventos de 120 quilómetros por hora, e dirigia-se para noroeste a cerca de quatro quilómetros por hora, de acordo com o centro norte-americano e o coordenador da Proteção Civil mexicana, Luis Felipe Puente.

O NHC acrescentou que a ondulação marítima provocada pelo Norma vai afetar as zonas costeiras no sudoeste do México e da Baixa Califórnia Sul, no sábado e na próxima semana.

No estado mexicano de Guerrero, na costa do Pacífico, uma pessoa foi dada como desaparecido e cerca de 200 casas ficaram danificadas à passagem do furacão Max, que entretanto baixou para a categoria de tempestade tropical, ao entrar em terra, a leste da estância turística de Acapulco na quinta-feira à noite.

O Max foi o 13.º ciclone tropical da atual temporada de furacões a formar-se em águas do Pacífico.

Na semana passada, o Katia, também de categoria 1, atingiu o estado mexicano de Veracruz (leste), onde fez dois mortos, mas sem causar importantes danos materiais.

O Lidia, que atingiu a península da Baixa Califórnia no início do mês, fez sete mortos, provocou inundações e danos em infraestruturas, a mesma área para onde se dirige agora o Norma.

Em 2013, dois furacões quase simultâneos atingiram as costas do Pacífico e caribenha do México, causando 157 mortos.