Tempestades de areia fazem uma centena de vítimas na Índia

As violentas tempestades que a meio da semana assolaram o norte da Índia surgiram de forma inesperada e as autoridades apenas conseguiram emitiram os alertas para a população procurar refúgio uma a duas horas antes de fortes ventos, pó e areia se abaterem sobre o Rajasthan e Uttar Pradesh.



Muitas pessoas acabaram por ser apanhadas no desabamento das habitações enquanto dormiam. No entanto, a maior parte das vítimas encontrava-se no exterior, onde se registaram vários acidentes mortais.



As autoridades registaram a destruição de casas, cortes de electricidade, árvores arrancadas e a morte de gado.





At least 40 dead after rain, storm hits western Uttar Pradesh https://t.co/3NvoJJM5u2 pic.twitter.com/eo71mYSn1H — NDTV (@ndtv) 3 de maio de 2018

A Índia costuma ser afectada pela monção no mês de Junho, mas o fenómeno chegou este ano mais cedo, de forma inesperada, o que poderá justificar o anormal número de mortos.No Estado do Rajasthan morreram pelo menos 33 pessoas e outras 65 perderam a vida no Estado de Uttar Pradesh, com o maior número a verificar-se no distrito de Agra, terra do Taj Mahal.As autoridades não fecharam o balanço, quem tem vindo a ser actualizado ao longo das últimas horas.