Tempestades severas podem afetar 29 milhões de pessoas no sudeste dos EUA

Segundo os meteorologistas, as tempestades podem gerar fortes tornados, ventos muito fortes e granizo do tamanho de bolas de ténis.

À passagem do mau tempo, cidades no norte do estado do Alabama ficaram sem eletricidade, enquanto em Huntsville, os serviços meteorológicos confirmaram a ocorrência de pelo menos três tornados, esta segunda-feira à noite.

Perto da fronteira com o estado do Tennessee, nos condados de Limestone e Alabama, o chefe da polícia divulgou imagens de casas sem telhado e anexos arrancados das fundações. Várias estradas foram fechadas devido à queda de postes de eletricidade e de árvores, mas não há registo de vítimas até ao momento.

Algumas regiões do norte do Alabama e do sul do Tennesse ainda estavam, esta segunda-feira à noite, sob alerta de tornados, e o Serviço Meteorológico Nacional emitiu um aviso para o norte do estado da Georgia, com a tempestade a deslocar-se para leste.

De acordo com os meteorologistas, a ameaça de tempestade é particularmente perigosa devido à possibilidade de ocorrência de vários tornados, alguns dos quais de forte intensidade.

Escolas dos estados de Tennessee e de Alabama encerraram mais cedo, de forma a que alunos e funcionários conseguissem chegar a casa antes de a tempestade passar.

A Universidade do Alabama suspendeu as atividades na segunda-feira à noite e abriu abrigos.