"Tempo de Agir" será o mote para os seis meses em que Portugal estará à frente dos destinos da União Europeia.



A agenda do governo português põe o foco no domínio social, mas também no clima e na área digital, mas é já certo que a pandemia vai dominar as preocupações dos europeus no início do ano que vem.





A apresentação decorreu no CCB e foi acompanhada pela jornalista Raquel Morão Lopes.