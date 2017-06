Tempo de homenagear as vítimas em Londres

Ao final da tarde de segunda feira decorreu uma vigília junto à câmara de Londres. A iniciativa partiu do próprio autarca londrino.



Sadiq Khan convidou habitantes e visitantes a prestarem homenagem às vitimas e começou com uma mensagem muito clara como testemunhou o jornalista da Antena 1, Mário Antunes...



Vocês não irão vencer disse o mayor de Londres durante a homenagem às vítimas.



Investigações prosseguem



Entretanto a polícia libertou esta segunda feira à noite sem quaisquer acusações todas as pessoas detidas no domingo por suspeitas de ligações aos ataques na capital britânica.



Horas antes a Scotland Yard revelava os rostos e as identidades de dois dos três atacantes que foram abatidos a tiro pela polícia.



Um deles estava referenciado pelas autoridades britânicas. Falta ainda conhecer a identidade do terceiro responsável pelos ataques.



A polícia já descobriu “cocktails molotov” numa carrinha alugada que foi usada no ataque na Ponte de Londres.



A informação é avançada pela cadeia de televisão Sky News que explica que a carrinha chegou à London Bridge já carregada com os engenhos.