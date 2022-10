Temporada Cruzada entre França e Portugal já atraiu mais de três milhões de pessoas

"Estamos no final da Temporada, podemos dizer que temos um total de mais de três milhões de pessoas que foram o público desta Temporada Cruzada em múltiplas manifestações, mais de 200 projetos, que tiveram lugar em 84 cidades em França, 55 cidades em Portugal, envolvendo a colaboração de cerca de 400 artistas, agentes culturais, mas também cientistas, académicos e pessoas de todas as áreas, que aproveitaram para intensificar o contacto entre Portugal e França", afirmou João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros, em declarações aos jornalistas, após visitar a exposição "A idade de ouro do Renascimento português", no Museu do Louvre.

O ministro português dos Negócios Estrangeiros está em Paris para visitas à UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, ao Museu do Louvre e para um encontro bilateral com a sua homóloga francesa, Catherine Colonna, na sexta-feira.

A exposição no Louvre, segundo o ministro português, tem sido "um sucesso enorme", suscitando interesse dos visitantes franceses e estrangeiros do maior museu do Mundo.

"A diretora do Louvre disse-me que a exposição tem sido um sucesso enorme nos meses de verão. Está cheio e tem estado cheio ao longo destes meses, com um público francês e internacional com grande curiosidade sobre o que foi uma época muito especial na história de Portugal e do Mundo", indicou o governante.

Desde 10 de junho que 13 obras da pintura portuguesa dos séculos XV e XVI, da autoria de pioneiros como Nuno Gonçalves, Jorge Afonso, Cristóvão de Figueiredo, Frei Carlos e Gregório Lopes, estão expostas na sala de novidades do departamento de pintura do Museu do Louvre, ficando esta exposição patente até 10 de outubro.

A Temporada Cruzada entre França e Portugal é uma iniciativa de diplomacia bilateral entre Portugal e França que visa aprofundar o relacionamento cultural entre os dois países, tendo começado em fevereiro de 2022. Termina no final do mês de outubro.