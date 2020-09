Ténis Frederico Silva nos "oitavos" do "challenger" de Split

Frederico Silva, 196.º do "ranking" mundial ATP, garantiu o apuramento para os "oitavos", ao bater Blanch, 250.º do mundo, por 7-6 (7-4) e 6-4, em uma hora e 38 minutos.



Nos oitavos de final da competição está também Pedro Sousa (113.º da classificação mundial), primeiro cabeça de série no torneio, que na segunda-feira venceu o francês Hugo Grenier (249.º), com um duplo 6-4.



Na quarta-feira, Sousa defronta o checo Zdenek Colar (219.º), enquanto Frederico Silva encontrará nos "oitavos" o vencedor do encontro entre o eslovaco Jozef Kovalik (124.º, segundo pré-designado) e o tunisino Malek Jaziri (252.º).