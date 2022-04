Ténis. Wimbledon vai banir jogadores russos e bielorrussos do torneio

O Torneio de Wimbledon, do circuito de ténis, é a primeira grande prova a deixar de fora os jogadores russos e bielorrussos da competição, em retaliação contra a invasão russa na Ucrânia. A decisão era para ser anunciada apenas em maio mas o diário britânicoavançou entretanto com a notícia.Com esta decisão, jogadores como Daniil Medvedev, número dois do mundo, Andrey Rublev, Anastasia Pavlyuchenkova e Victoria Azarenka não poderão estar num dos principais Grand Slam da época, jogado em relva.Desde a invasão russa, a 24 de fevereiro, várias organizações de ténis pelo mundo têm banido a Rússia e a Bielorrússia das competições por equipas. Os jogadores, individualmente, têm podido participar mas sem estarem associados aos nomes e bandeiras dos países de origem.O presidente da Federação Russa de Ténis, Shamil Tarpischev, já reagiu à decisão do torneio britânico e explicou em declarações ao jornalque “não há nada que possa fazer”.“Penso que a decisão está errada, mas não há nada que possa mudar. A Federação Russa de Ténis já fez tudo o que podia fazer. Não quero falar sobre isto, mas posso dizer que esta decisão apenas prejudica os atletas. Estamos a trabalhar sobre a situação, é tudo o que posso dizer”.É a primeira vez que Wimbledon bane jogadores desde a II Guerra Mundial, quando os jogadores provenientes da Alemanha e do Japão não puderam participar. Elina Svitolina e Marta Kostyuk, tenistas ucranianas, já tinham pedido, em comunicado, para que os jogadores russos e bielorrussos não pudessem participar em provas internacionais.O ministro britânico dos Desportos, Nigel Huddleston, disse no mês passado que não se sentia confortável em ter jogadores russos a jogar e a ganhar Wimbledon, mostrando a bandeira russa durante o torneio.O torneio, que é disputado nos cortes de relva de Londres, vai ter lugar entre 27 de junho e 10 de julho.

Kremlin critica decisão “inaceitável”

Para além da Federação de Ténis da Rússia, também o Kremlin já reagiu à decisão de Wimbledon, qualificando-a de “inaceitável” e acusando os organizadores do torneio de utilizarem os atletas como armas políticas.“Mais uma vez, estão a fazer dos atletas reféns do preconceito político e isso é inaceitável”, declarou Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, dizendo que retirar jogadores russos do torneio vai afetar a dinâmica da competição.Apesar de a medida não ter ainda aval oficial, oavançou com a notícia que implicará que figuras como Medvedev ou Victoria Azarenka não estarão presentes. Medvedev, um dos melhores do mundo, comentou a invasão russa da Ucrânia. Disse que apenas “queria paz no mundo”, mas não chegou a condenar a ação russa.