Tensão a leste. Rússia anuncia que continua a fazer recuar tropas da Crimeia

, anunciou esta manhã o Ministério russo da Defesa, citado pelas agências russas.

Tal como na véspera, a televisão estatal russa está a exibir imagens de um comboio com camiões militares a cruzar a ponte entre a Crimeia e a Rússia.



Desde a passada terça-feira que a cúpula militar russa está a anunciar recuos de efetivos militares envolvidos em exercícios junto às linhas de fronteira da Ucrânia. As capitais ocidentais, com os Estados Unidos na ponte de comando, têm desvalorizado estas declarações do Ministério da Defesa a partir de Moscovo.Um alto responsável da Administração Biden veio mesmo afirmar na última noite, a coberto do anonimato, que Washington dispõe de dados que consubstanciam um reforço em sete mil operacionais das forças militares russas encostadas à Ucrânia.Já esta quinta-feira o ministro britânico das Forças Armadas voltou a apontar o dedo ao Kremlin. Em declarações à BBC,“Estão reunidas todas as condições para que as coisas aconteçam muito rapidamente”, acentuou o governante britânico, fazendo assim eco da posição norte-americana:

Conflito crónico no seio da Ucrânia



Entretanto, as tropas regulares ucranianas e os rebeldes pró-Rússia que operam em Donbas estão a trocar acusações de violação do acordo de cessar-fogo para aquela região oriental., acusando as autoridades de Kiev de promoverem a “escalada do conflito”.Por seu turno, o Exército ucraniano afiança estar a respeitar todos os acordos, devolvendo as acusações aos rebeldes;, tendo ferido pelo menos dois civis.A tensão entre Rússia e Ucrânia subiu de tom no passado mês de novembro, quando Moscovo começou a mover mais de 100 mil efetivos militares para as linhas de fronteira com o país vizinho.

