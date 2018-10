Tensão China-Estados Unidos. Navios militares quase colidiram

RTP04 Out, 2018, 19:08 | Mundo

Na sequência das quatro fotografias divulgadas pelo website gCaptain pode ser vista a aproximação do navio militar Lanzhou ao USS Decatur com o intuito de expulsar o navio norte-americano dos recifes de Gaven, uma área reivindicada pela China.



Momentos após a divulgação das imagens, o ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa chineses acusaram os EUA de violarem e abusarem dos princípios de “liberdade de navegação” em alto mar. A China justificou também que as suas ações contra o USS Decatur foram “defensivas” e destinadas apenas a proteger a soberania do país.



O ministro dos Negócios Estrangeiros deixou ainda um aviso aos Estados Unidos: “Recomendamos vivamente que os EUA corrijam imediatamente os seus erros e acabem com estas ações provocatórias para não danificarem as relações entre os dois países”.



O Mar do Sul da China é uma vasta área oceânica, rica em recursos naturais e local de passagem para algumas das rotas comerciais mais importantes do mundo. Estas características fazem do Mar do Sul da China um alvo recorrente de conflito entre vários países da região que reivindicam o direito a ocupá-lo, incluindo a China. A presença militar norte-americana na região é motivo recorrente de protesto por parte de Beijing.