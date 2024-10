Tensão em Moçambique com novas manifestações convocadas por Venâncio Mondlane

Reuters

Para quinta-feira, foram convocadas novas manifestações pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, assim como uma greve geral para protestar contra o homicídio a tiro de dois apoiantes políticos.



Em Maputo, o repórter Orfeu de Sá Lisboa está a acompanhar as cerimónias fúnebres destes dois homens junto à capela da morgue do hospital central de Maputo.



Cerimónias que contam com a presença em massa de apoiantes depois dos apelos feitos pelo candidato presidencial. Está previsto também para quinta-feira o anúncio dos resultados pela Comissão Nacional de Eleições.