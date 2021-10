Tensão entre a China e Taiwan agrava-se a cada hora que passa

Para o executivo chinês o desejo de independência de Taiwan fecha a porta a qualquer tipo de diálogo.No discurso feito este domingo, a presidente de Taiwan foi clara na defesa de maior autonomia face à China.Este sábado, dia 9 de outubro, o presidente chinês garantiu que a reunificação com Taiwan vai ser mesmo realizada, sendo uma reunificação de forma pacifica aquela que está mais em linha com os interesses gerais da nação chinesa.O comentador da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão, sublinha que esta é uma data simbólica utilizada pela China para reforçar a ideia de unificação do império chinês, num momento em que o presidente chinês tem mais poder do que nunca.

Por outro lado, Taiwan tem argumentos para reforçar o desejo de soberania.