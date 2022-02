Tensão entre o Ocidente e a Rússia intensifica contactos políticos

Em Kiev vão estar os ministros dos Negócios Estrangeiros de cinco países europeus: França (Jean-Yves Le Drian), Alemanha (Annalena Baerbock), República Checa (Jan Lipavsky), Eslováquia (Ivan Korcok) e Áustria (Alexander Schallenberg).A visita dos chefes da diplomacia alemã e francesa será feita em conjunto e surge numa altura em que várias vozes, como a Ucrânia e a Polónia, têm apelado à Alemanha para que impeça a Rússia de utilizar o gasoduto Nord Stream 2, um projeto germano-russo, como “arma híbrida”, e no contexto da presidência francesa do Conselho da UE.Da capital francesa veio também a informação de que o presidente francês, Emmanuel Macron, vai reunir-se hoje, em Moscovo, com o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, num novo esforço diplomático para conseguir um desanuviamento na crise ucraniana, seguindo na terça-feira para Kiev para um encontro com o homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Também hoje, mas em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebe o chanceler alemão, Olaf Scholz, que a 15 de fevereiro irá Moscovo a para se reunir com Putin.