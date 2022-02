Tensão entre Ocidente e Rússia intensifica contactos diplomáticos

Depois de Paris, em janeiro, Berlim recebe hoje uma nova reunião ao nível dos conselheiros políticos do Formato Normandia (Rússia, Ucrânia, Alemanha e França).



Na capital francesa, e após oito horas de conversações, a reunião terminou sem acordo, mas com um compromisso das partes de fazer todo o possível para “reduzir as diferenças existentes”. Na quarta-feira, Moscovo mostrou-se confiante de que haverá "progressos" nesta reunião na capital alemã.



O diálogo no Formato Normandia foi criado em 2014, na sequência da guerra entre a Ucrânia e separatistas pró-Moscovo na região ucraniana do Donbass (leste), que provocou cerca de 14.000 mortos e 1,5 milhões de deslocados desde então, segundo a ONU.



Ainda em Berlim, o chanceler alemão, Olaf Scholz, que em breve irá deslocar-se a Kiev e a Moscovo, reúne-se com os chefes de Estado dos países bálticos (Letónia, Estónia e Lituânia).



Outra frente diplomática em curso será conduzida pelo Reino Unido, com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a ser recebido no quartel-general da NATO em Bruxelas pelo secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg, seguindo depois para a Polónia, onde se encontrará com o seu homólogo polaco, Mateusz Morawiecki, e com o presidente do país, Andrzej Duda.



Ao mesmo tempo, a ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss, é recebida em Moscovo pelo seu homólogo russo, Serguei Lavrov.



Será a primeira visita de um ministro dos Negócios Estrangeiros britânico à Rússia em mais de quatro anos, uma vez que as relações entre os dois países estão "no seu ponto mais baixo" desde o caso do envenenamento do ex-agente duplo russo Sergei Skripal em território britânico em 2018.



A par de outros chefes da diplomacia dos 27 Estados-membros da União Europeia (UE) que passaram nos últimos dias por Kiev, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia, Zbigniew Rau, estará hoje na capital ucraniana.