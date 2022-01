Tensão entre talibãs e forças do Turquemenistão junto à fronteira comum

Os confrontos entre as duas partes decorrerem na província de Joujzan (norte), situada na fronteira com o vizinho Turquemenistão, quando forças de segurança do Governo talibã se dirigiram à zona para investigar a suposta morte de um afegão e agressões violentas a civis por parte da guarda fronteiriça turcomana.

"As forças do Emirato Islâmico [a designação adotada pelos talibãs] foram ao local e pretendiam investigar a morte de um civil" quando a guarda fronteiriça turcomana "começou a disparar desde o lado da fronteira (...) e foram trocados alguns disparos entre os dois lados", indicou à agência noticiosa Efe Malavi Sarajulding, o chefe da polícia de Joujzan.

O agente acrescentou que durante o confronto nenhum membro da força de segurança sofreu ferimentos.

Após manter conflitos com os vizinhos Irão e Paquistão, o embate de hoje entre os islamitas e o Turquemenistão aumentou as tensões no país asiático, que atravessa uma grave crise humanitária e económica após a tomada do poder pelos talibãs em 15 de agosto.