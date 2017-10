Tensão, helicópteros e polícia de choque em dia de referendo na Catalunha

Foto: EPA

Os agentes partiram os vidros da porta, cortaram com alicate os cadeados e entraram na escola que tinha, à porta, um trator estacionado, precisamente para vedar o acesso da polícia.



Esta é a escola para onde estava marcada a votação de Carles Puidgemont, o presidente do governo regional.



Do lado de fora de uma outra escola, junto à Sagrada Família, nesta altura, mantêm-se centenas de pessoas que têm, por um lado, lançado gritos de "votaremos", por outro, têm também sido feito apelos a uma resistência pacífica.



A reportagem no local do enviado da Antena 1, José Guerreiro.