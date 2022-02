Tensão na Ucrânia. "Tudo está dependente" da decisão de Putin

A jornalista da RTP Cândida Pinto esteve nas últimas semanas na Ucrânia e afirmou, no Telejornal, que a sensação de uma possível invasão russa é maior "fora da Ucrânia do que dentro da Ucrânia". Em Kiev, contou, "a vida decorre com normalidade". No leste, contudo, "a situação é diferente". Mas "tudo está dependente" da decisão de Vladimir Putin.