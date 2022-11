Tensão no Brasil. Polícia não está a cumprir ordem para desobstruir estradas

O correspondente da RTP no Brasil, Pedro Sá Guerra, dá conta de que as ordens do Supremo Tribunal Federal não estão a surtir efeito. Há resistência por parte de alguns elementos da polícia para anular estes bloqueios provocados por apoiantes de Jair Bolsonaro.